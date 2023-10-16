Узнать больше

Форум потребительского рынка Ленобласти пройдёт 20 октября

Короткая ссылка
Форум потребительского рынка Ленинградской области состоится 20 октября. В деловой программе примут участие представители власти и бизнеса, а также самозанятые.
Форум потребительского рынка Ленобласти пройдёт 20 октября
  • Gettyimages.ru
  • © wichayada suwanachun

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

На площадках форума будет обсуждаться развитие агротуризма и индустрии гостеприимства в Ленобласти. Участники обменяются опытом, познакомятся с рецептами успеха креативной индустрии.

Также в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» будут определены победители конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка».

Ранее сообщалось, что на форуме Kazan Digital Week побывали 25 тыс. человек из 48 стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить