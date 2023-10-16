Форум потребительского рынка Ленобласти пройдёт 20 октября
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Об этом сообщает «Выборг ТВ».
На площадках форума будет обсуждаться развитие агротуризма и индустрии гостеприимства в Ленобласти. Участники обменяются опытом, познакомятся с рецептами успеха креативной индустрии.
Также в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» будут определены победители конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка».
Ранее сообщалось, что на форуме Kazan Digital Week побывали 25 тыс. человек из 48 стран.