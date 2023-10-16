Форум потребительского рынка Ленобласти пройдёт 20 октября

Форум потребительского рынка Ленинградской области состоится 20 октября. В деловой программе примут участие представители власти и бизнеса, а также самозанятые.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

На площадках форума будет обсуждаться развитие агротуризма и индустрии гостеприимства в Ленобласти. Участники обменяются опытом, познакомятся с рецептами успеха креативной индустрии.

Также в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» будут определены победители конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка».

Ранее сообщалось, что на форуме Kazan Digital Week побывали 25 тыс. человек из 48 стран.