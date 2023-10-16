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Показатель ранней диагностики рака груди в Москве вырос на 12% за 10 лет

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в 2022 году доля ранних обнаружений рака в столице доходила до 79%, что почти на 12% больше, чем десять лет назад.
Показатель ранней диагностики рака груди в Москве вырос на 12% за 10 лет

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

«Благодаря внедрению в Москве нового стандарта онкологической помощи, который в том числе предполагает использование самого передового диагностического оборудования и самых современных подходов в выявлении рака молочной железы, мы видим стойкую тенденцию роста доли ранней диагностики этого онкологического заболевания», — приводятся в материале слова Раковой.

По её словам, в столичных центрах амбулаторной онкологической помощи специалисты-онкологи проводят мультимодальные приёмы при диагностике рака молочной железы.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

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