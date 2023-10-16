RT: угрожавшая таксисту в Таганроге женщина решила уволиться с работы

В Таганроге пьяная пассажирка с ребёнком угрожала таксисту своими «связями» в полиции. Как стало известно RT, в пятницу она написала заявление об увольнении с должности главного технического специалиста МКУ «Благоустройство».

Конфликт начался после просьбы водителя оплатить 260 рублей за поездку. Видео распространилось в сети. На нём женщина сказала, что работает в администрации города.

«Со мной дружат все гаишники и начальники дорог. Я к ним здороваться хожу, ногой открывая дверь», — говорит она на видео.

Руководитель МКУ «Благоустройство», где работала женщина, отметила в беседе с RT, что ранее нареканий к ней не было.

«В пятницу одним днём она приняла решение уволиться и написала заявление. Выяснять причины я не стала. Видео начало распространяться по соцсетям в воскресенье. Видимо, она понимала, что ролик всплывёт», — сказала она.

В конце августа сообщалось, что в Подмосковье арестовали пристававшего к 15-летней пассажирке таксиста-мигранта.