На севере Москвы на участках бывших промзон построят жильё по проекту КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на севере города построят более 535 тыс. кв. м жилья по реновации в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом пишет НСН.

«Сегодня на севере столицы инвесторы реализуют пять проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется в том числе строительство жилья для программы реновации», — уточнил Ефимов.

Новые кварталы появятся на месте бывших промзон «Вагоноремонт», «Автомоторная», «Братцево», «Дегунино-Лихоборы».

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.