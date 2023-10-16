На севере Москвы на участках бывших промзон построят жильё по проекту КРТ
Об этом пишет НСН.
«Сегодня на севере столицы инвесторы реализуют пять проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется в том числе строительство жилья для программы реновации», — уточнил Ефимов.
Новые кварталы появятся на месте бывших промзон «Вагоноремонт», «Автомоторная», «Братцево», «Дегунино-Лихоборы».
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.