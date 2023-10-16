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На севере Москвы на участках бывших промзон построят жильё по проекту КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на севере города построят более 535 тыс. кв. м жилья по реновации в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).
На севере Москвы на участках бывших промзон построят жильё по проекту КРТ

Об этом пишет НСН.

«Сегодня на севере столицы инвесторы реализуют пять проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется в том числе строительство жилья для программы реновации», — уточнил Ефимов.

Новые кварталы появятся на месте бывших промзон «Вагоноремонт», «Автомоторная», «Братцево», «Дегунино-Лихоборы».

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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