В Москве построили 17 объектов здравоохранения с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала 2023 года в столице построили 17 объектов здравоохранения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, завершено строительство флагманского центра ГКБ №15 имени Филатова, детского стационара больницы в Коммунарке, подстанции скорой медпомощи в Южном Бутове.

Кроме того, построено восемь поликлиник в разных районах столицы.

Как отметил Собянин, в рамках Адресной инвестпрограммы за 2024—2026 годы должно быть возведено и открыто 16 зданий для медучреждений за счёт городского бюджета, ещё десять объектов — за счёт инвесторов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ.