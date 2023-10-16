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В Москве построили 17 объектов здравоохранения с начала года

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала 2023 года в столице построили 17 объектов здравоохранения.
В Москве построили 17 объектов здравоохранения с начала года

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, завершено строительство флагманского центра ГКБ №15 имени Филатова, детского стационара больницы в Коммунарке, подстанции скорой медпомощи в Южном Бутове.

Кроме того, построено восемь поликлиник в разных районах столицы.

Как отметил Собянин, в рамках Адресной инвестпрограммы за 2024—2026 годы должно быть возведено и открыто 16 зданий для медучреждений за счёт городского бюджета, ещё десять объектов — за счёт инвесторов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ.

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