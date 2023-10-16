В Москве построили 17 объектов здравоохранения с начала года
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В частности, завершено строительство флагманского центра ГКБ №15 имени Филатова, детского стационара больницы в Коммунарке, подстанции скорой медпомощи в Южном Бутове.
Кроме того, построено восемь поликлиник в разных районах столицы.
Как отметил Собянин, в рамках Адресной инвестпрограммы за 2024—2026 годы должно быть возведено и открыто 16 зданий для медучреждений за счёт городского бюджета, ещё десять объектов — за счёт инвесторов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ.