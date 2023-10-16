В Москве построят 118 объектов недвижимости по городской программе
Об этом информирует НСН.
«Уже заключено более 60 соглашений, которые дадут городу около 260 млрд рублей инвестиций и свыше 95 тыс. рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Большая часть недвижимости, которая будет построена, относится к социальной инфраструктуре.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову передавал, что в регионе в 2024 году направят ещё 15 млрд рублей на обновление поликлиник, больниц и фельдшерских пунктов.