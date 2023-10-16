Узнать больше

В Москве построят 118 объектов недвижимости по городской программе

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда построят 118 объектов общей площадью около 2,5 млн кв. м.

Об этом информирует НСН.

«Уже заключено более 60 соглашений, которые дадут городу около 260 млрд рублей инвестиций и свыше 95 тыс. рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Большая часть недвижимости, которая будет построена, относится к социальной инфраструктуре.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову передавал, что в регионе в 2024 году направят ещё 15 млрд рублей на обновление поликлиник, больниц и фельдшерских пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить