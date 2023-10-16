В Москве построят 118 объектов недвижимости по городской программе

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда построят 118 объектов общей площадью около 2,5 млн кв. м.

Об этом информирует НСН.

«Уже заключено более 60 соглашений, которые дадут городу около 260 млрд рублей инвестиций и свыше 95 тыс. рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Большая часть недвижимости, которая будет построена, относится к социальной инфраструктуре.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову передавал, что в регионе в 2024 году направят ещё 15 млрд рублей на обновление поликлиник, больниц и фельдшерских пунктов.