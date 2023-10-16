В Челябинске из аварийного жилья переселили 117 человек с начала года

Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская рассказала о переселении 50 семей из аварийного жилья с начала 2023 года.

Об этом сообщает URA.RU

«В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 117 человек, это 50 семей из 17 аварийных многоквартирных домов», — заявила Рыльская.

Также она рассказала, что с учётом предоставленных земельных участков с начала года в городе улучшили свои жилищные условия 105 семей.

Ранее сообщалось, что в Приморье ещё 6,5 тыс. жителей расселят из аварийного фонда по новой программе.