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В Челябинске из аварийного жилья переселили 117 человек с начала года

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Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская рассказала о переселении 50 семей из аварийного жилья с начала 2023 года.
В Челябинске из аварийного жилья переселили 117 человек с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © lovelypeace

Об этом сообщает URA.RU

«В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 117 человек, это 50 семей из 17 аварийных многоквартирных домов», — заявила Рыльская.

Также она рассказала, что с учётом предоставленных земельных участков с начала года в городе улучшили свои жилищные условия 105 семей.

Ранее сообщалось, что в Приморье ещё 6,5 тыс. жителей расселят из аварийного фонда по новой программе.

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