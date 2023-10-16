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Россияне назвали премирование наилучшей мотивацией в работе

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В ходе нового исследования руководители и сотрудники российских компаний перечислили лучшие, на их взгляд, мотивационные механизмы в работе.
Россияне назвали премирование наилучшей мотивацией в работе
  • Gettyimages.ru
  • © Boris Jovanovic

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Большинство руководителей компаний (83%) назвали деньги лучшим способом мотивации персонала к активной работе. С ними солидарны 52% работников.

На втором месте у обеих категорий — интерес к работе (57 и 48% соответственно).

Также 54% работодателей уверены в положительном влиянии похвалы начальства, но на самом деле это важно лишь 16% россиян. Кроме того, стремление проявить себя мотивирует 28% сотрудников.

Авторы исследования пришли к выводу, что работодатели переоценивают важность таких факторов мотивации, как отсутствие возможности переложить ответственность на других сотрудников, контроль со стороны руководства и «горящие» сроки.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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