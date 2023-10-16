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Собянин: московская система технопарков помогает школьникам с выбором профессий

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город разработал и применяет многоступенчатую экосистему профнавигации, помогающую учащимся школ с выбором будущей профессии.
Собянин: московская система технопарков помогает школьникам с выбором профессий

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

По его словам, новой системой охвачены «уже более 1,3 млн детей и подростков».

Он напомнил, что первые площадки экосистемы детских технопарков появились в 2016 году. В настоящее время их уже более 300 по всей Москве. На площадках работает 47 направлений подготовки и 400 программ обучения от биохимии до компьютерной анимации.

Школьники пробуют себя в разных направлениях, чтобы узнать, какая сфера деятельности им больше нравится.

С начала открытия площадок на экскурсиях, разовых мастер-классах, длительных курсах побывали свыше 713 тыс. детей, отметил Собянин.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

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