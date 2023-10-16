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Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели девушки на реке в Самарской области

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Следственное управление Следственного комитета по Самарской области начало доследственную проверку по факту гибели 17-летней девушки на сап-борде на реке Сок вблизи посёлка Малая Царёвщина в середине августа текущего года. В СК сообщили, что к ним поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств гибели девушки.
Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели девушки на реке в Самарской области
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В обращении сказано, что коммерсант, у которого девушка арендовала сап-борд, не провёл инструктаж по технике безопасности, а также проигнорировал факт несовершеннолетнего возраста заказчицы, информирует sovainfo.ru.

Начата процессуальная проверка сообщения о ненадлежащем оказании услуг. Наряду с этим продолжается расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Расследование дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю самарского управления Марату Галиханову доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о проверке видео с избиением людей в Санкт-Петербурге.

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