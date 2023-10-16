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В российских соцсетях зафиксировали рост интереса к блогам по автотематике

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В социальных сетях растёт интерес пользователей к тематике, связанной с диагностикой и ремонтом автомобилей. К такому выводу пришли авторы нового исследования.
В российских соцсетях зафиксировали рост интереса к блогам по автотематике
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Социальная сеть «Одноклассники» и платформа «Авито Авто» провели исследование, которое показало, что охваты авторов и групп, посвящённых автомобильной тематике, за последний год выросли на 35% (в ОК. RT), пишет «Российская газета».

Согласно опросу, в топ-5 популярных тем вошли: технические характеристики автомобиля, отзывы, эксплуатационные расходы, стоимость и финансовые аспекты, опции и комплектации.

Почти половина респондентов (47%) смотрят контент про автомобили. 54% признались, что интересуются темой, поскольку планируют покупку машины. 77% принявших участие в опросе отметили, что предпочитают формат видеообзоров.

Ранее вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов заявил, что рост стоимости автомобилей в России до конца года может составить до 30%.

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