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Московский производитель начал выпуск дорожных плит из резины

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что столичный производитель композитных материалов «Нанотехнологический центр композитов» начал выпуск резиновых дорожных плит, которые были использованы при строительстве одного из московских ЖК.
Московский производитель начал выпуск дорожных плит из резины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Это позволило «практически без подготовительных работ осуществлять движение автотранспорта и тяжёлой техники в период строительства», сэкономив время и средства заказчика, отметил глава ведомства.

Созданные из переработанных автошин плиты выдерживают большегрузы весом до 80 т, что позволяет обойтись без обычно используемых в таких случаях плит из бетона.

Предприятие может производить до 8 тыс. мобильных плит в год. Его продукция поставляется в более чем 60 регионов России.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

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