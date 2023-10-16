Московский производитель начал выпуск дорожных плит из резины
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Это позволило «практически без подготовительных работ осуществлять движение автотранспорта и тяжёлой техники в период строительства», сэкономив время и средства заказчика, отметил глава ведомства.
Созданные из переработанных автошин плиты выдерживают большегрузы весом до 80 т, что позволяет обойтись без обычно используемых в таких случаях плит из бетона.
Предприятие может производить до 8 тыс. мобильных плит в год. Его продукция поставляется в более чем 60 регионов России.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.