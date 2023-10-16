Юрист Кузнецова: 1 ноября будет перерасчёт суммы надбавок к некоторым пенсиям

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что с 1 ноября надбавки к пенсиям для членов лётных экипажей и работников шахт ждёт перерасчёт.

Порядка 20 тыс. рублей в среднем составляет надбавка для лётчиков и около 5 тыс. рублей — для шахтёров, сообщила юрист в беседе с Life.ru.

Кузнецова объяснила, что пересчитывают эти суммы четыре раза в год. Один из перерасчётов приходится на 1 ноября.

«Сумма надбавки индивидуальная. Она зависит, в частности, от стажа и размера дополнительных взносов, которые работодатели в этих сферах перечисляют за своих сотрудников», — резюмировала юрист.

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