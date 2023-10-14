Матвиенко: Россия может рассмотреть целесообразность своего участия в ПАЧЭС

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может поднять вопрос целесообразности дальнейшего участия в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Об этом Матвиенко сказала в ходе встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Как отметила политик, ПАЧЭС, которая создавалась в качестве инструмента расширения экономического и гуманитарного взаимодействия, превратилась в политизированную структуру.

«Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее», — цитирует её РИА Новости.

В декабре прошлого года Россия решила приостановить выплату взносов в ПАЧЭС из-за выпадов Киева.