Узнать больше

Матвиенко: Россия может рассмотреть целесообразность своего участия в ПАЧЭС

Короткая ссылка
Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может поднять вопрос целесообразности дальнейшего участия в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
Матвиенко: Россия может рассмотреть целесообразность своего участия в ПАЧЭС
  • РИА Новости

Об этом Матвиенко сказала в ходе встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Как отметила политик, ПАЧЭС, которая создавалась в качестве инструмента расширения экономического и гуманитарного взаимодействия, превратилась в политизированную структуру. 

«Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее», — цитирует её РИА Новости.

В декабре прошлого года Россия решила приостановить выплату взносов в ПАЧЭС из-за выпадов Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить