Матвиенко: Россия может рассмотреть целесообразность своего участия в ПАЧЭС
- РИА Новости
Об этом Матвиенко сказала в ходе встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.
Как отметила политик, ПАЧЭС, которая создавалась в качестве инструмента расширения экономического и гуманитарного взаимодействия, превратилась в политизированную структуру.
«Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее», — цитирует её РИА Новости.
В декабре прошлого года Россия решила приостановить выплату взносов в ПАЧЭС из-за выпадов Киева.