В Москве анонсировали спортивный забег, приуроченный ко Дню отца

В Москве анонсировали проведение спортивного забега в День отца, 15 октября.

«Маршрут забега будет проходить по Пушкинской набережной от театра Стаса Намина до Андреевского пруда в Нескучном саду и составит более 1 км. Сбор участников состоится в 11:00», — говорится в сообщении.

До забега профессиональные спортсмены проведут для участников акции разминку, само мероприятие начнётся в 12:00.

Акция пройдёт по инициативе Молодёжи Москвы и сообщества «STOлица» при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.

Ранее указом президента России Владимира Путина в стране был учреждён День отца. В распоряжении главы государства говорится, что День отца вводится в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

В Союзе отцов России оценили важность нового праздника.