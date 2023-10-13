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Диетолог Соломатина назвала сыроедение вредным для здоровья детей

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что одних фруктов и овощей в рационе ребёнка недостаточно для его полноценного развития.
Диетолог Соломатина назвала сыроедение вредным для здоровья детей
  • Gettyimages.ru

«Если у здорового взрослого человека запас прочности значительно выше, то у ребёнка, когда идёт его бурный рост, развитие, совершенно другая история. Ему необходим этот строительный материал, ему его неоткуда брать, нужна логистика, обеспечение кислородом», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, сыроедение — это психологическая проблема, поскольку таким образом некоторые пытаются выделиться из толпы.

Ранее Следственный комитет сообщил, что паре в Красноярске предъявлен ряд обвинений по делу о смерти их дочери, не получавшей белковой пищи.

По данным источника RT, родители умершей двухлетней девочки из Красноярска, которую с рождения лишили белковой пищи, считают себя невиновными в её смерти.

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