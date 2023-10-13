Узнать больше

В Москве появится более 15 тысяч новых вакансий благодаря программе льготного инвесткредитования

Короткая ссылка
В Москве создадут более 15 тыс. новых вакансий благодаря программе льготного инвестиционного кредитования, заявил заммэра Владимир Ефимов.
В Москве появится более 15 тысяч новых вакансий благодаря программе льготного инвесткредитования
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«На один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 рублей частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта», — сказал Ефимов.

По его словам, с марта 2022 года московским компаниям предоставили в рамках программы более 250 млрд рублей.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить