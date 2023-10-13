В Москве появится более 15 тысяч новых вакансий благодаря программе льготного инвесткредитования

В Москве создадут более 15 тыс. новых вакансий благодаря программе льготного инвестиционного кредитования, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«На один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 рублей частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта», — сказал Ефимов.

По его словам, с марта 2022 года московским компаниям предоставили в рамках программы более 250 млрд рублей.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.