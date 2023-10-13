В Москве появится более 15 тысяч новых вакансий благодаря программе льготного инвесткредитования
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Об этом сообщает НСН.
«На один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 рублей частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта», — сказал Ефимов.
По его словам, с марта 2022 года московским компаниям предоставили в рамках программы более 250 млрд рублей.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.