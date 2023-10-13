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Бывший муж матери умершей девочки из Красноярска рассказал, что всего у неё пять детей

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Марат, бывший муж Светланы из Красноярска, двухлетняя дочь которой не перенесла коронавирусную инфекцию на фоне истощения организма, рассказал RT, что всего у женщины пятеро детей. По словам мужчины, с их двумя совместными детьми Светлана общается редко.
Бывший муж матери умершей девочки из Красноярска рассказал, что всего у неё пять детей
  • Gettyimages.ru

«Мы познакомились в 2010 году на фестивале этнической музыки в Туве, начали общаться. Родились мальчики (два старших сына, проживают с отцом), дочка (сейчас живёт с матерью), а в 2017 году она [Светлана] ушла от нас», — сказал Марат.

По словам Марата, Светлана встретила своего нынешнего мужа Дениса на тренинге так называемой лидерской программы. При этом старших сыновей она оставила с бывшим супругом.

Марат рассказал, что он сейчас борется за определение места жительства старшей дочери, и утверждает, что дочь хочет жить с ним.

При этом родители Светланы поддерживают связь с бывшим зятем, так как не разделяют мнения дочери в плане питания.

Марат также рассказал, что прах умершей девочки Светлана и её нынешний муж развеяли.

Ранее Следственный комитет сообщил, что паре в Красноярске предъявлен ряд обвинений по делу о смерти их дочери, не получавшей белковой пищи.

По данным источника RT, родители умершей двухлетней девочки из Красноярска, которую с рождения лишили белковой пищи, считают себя невиновными в её смерти.

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