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Army Recognition: Россия демонстрирует устойчивое производство танков Т-90М

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Россия, несмотря на санкции Евросоюза, демонстрирует устойчивое и растущее производство танков Т-90М, пишет портал Army Recognition. Ранее президент Владимир Путин называл эти машины лучшими в мире.
Army Recognition: Россия демонстрирует устойчивое производство танков Т-90М
  • Gettyimages.ru

Вероятные потери таких танков — это рассчитанный риск, связанный с наращиванием их производства, говорится в материале.

«Для Украины ситуация более серьёзная. Неспособность производить новые танки ставит их в зависимость от иностранной помощи, которая ограниченна», — пишут авторы.

Летом президент Путин отмечал, что у России есть эффективная современная военная техника, а российский танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире.

Т-90М поступает в войска с 2020 года, и, по словам аналитиков, «Прорыв» успел зарекомендовать себя как лучший танк СВО.

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