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В патриотических акциях Москвы приняли участие 8,2 тысячи волонтёров в 2023 году

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В Москве более 8,2 тыс. волонтёров в 2023 году приняли участие в более чем 40 патриотических мероприятиях.
В патриотических акциях Москвы приняли участие 8,2 тысячи волонтёров в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В этом году московские добровольцы участвовали в акциях, приуроченных ко Дню Победы, «Спасибо герою», ко Дню защитника Отечества, Дню России и к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

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