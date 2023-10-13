В патриотических акциях Москвы приняли участие 8,2 тысячи волонтёров в 2023 году
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В этом году московские добровольцы участвовали в акциях, приуроченных ко Дню Победы, «Спасибо герою», ко Дню защитника Отечества, Дню России и к 80-летию победы в Сталинградской битве.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.