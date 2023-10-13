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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России немецкой НПО ZOiS

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России немецкой неправительственной организации (НПО) Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien (ZOiS).
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России немецкой НПО ZOiS
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность псевдоаналитиков, продвигающих идеи ненависти к нашей стране», — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, деятельность этой НПО направлена на инициирование антироссийских настроений в обществе, дестабилизацию общественно-политической обстановки внутри России, а также на пропаганду информации, которая искажает российскую историю.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность британской НПО International Transport Workers Federation*.

* Признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 05.09.2023.

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