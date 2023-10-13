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В Подмосковье более 500 млн учеников приняли участие в первом «Уроке цифры»

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о проведении первого «Урока цифры» в новом сезоне. В мероприятии приняли участие более 528 тыс. учеников и 17 тыс. педагогов.
В Подмосковье более 500 млн учеников приняли участие в первом «Уроке цифры»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

На занятиях учащимся 1—11 классов рассказали о применении ИИ в экономике, промышленности, строительстве, здравоохранении и сельском хозяйстве.

Акция проходит при поддержке правительства региона. За последние пять лет в ней приняли участие сотни тысяч учащихся Подмосковья.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ примет участие в Большом этнографическом диктанте.

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