В Подмосковье более 500 млн учеников приняли участие в первом «Уроке цифры»

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о проведении первого «Урока цифры» в новом сезоне. В мероприятии приняли участие более 528 тыс. учеников и 17 тыс. педагогов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

На занятиях учащимся 1—11 классов рассказали о применении ИИ в экономике, промышленности, строительстве, здравоохранении и сельском хозяйстве.

Акция проходит при поддержке правительства региона. За последние пять лет в ней приняли участие сотни тысяч учащихся Подмосковья.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ примет участие в Большом этнографическом диктанте.