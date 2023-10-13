В Подмосковье более 500 млн учеников приняли участие в первом «Уроке цифры»
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
На занятиях учащимся 1—11 классов рассказали о применении ИИ в экономике, промышленности, строительстве, здравоохранении и сельском хозяйстве.
Акция проходит при поддержке правительства региона. За последние пять лет в ней приняли участие сотни тысяч учащихся Подмосковья.
Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ примет участие в Большом этнографическом диктанте.