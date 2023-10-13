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В Петербурге запустили пилотный проект Единой диспетчерской службы ЖКХ

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В Санкт-Петербурге работу с обращениями жителей по вопросам ЖКХ упростили за счёт Единой диспетчерской службы, пилотный проект которой запустили накануне.
В Петербурге запустили пилотный проект Единой диспетчерской службы ЖКХ
  • РИА Новости

Речь идёт о централизованной системе управления жилищно-коммунальным хозяйством города, уточнили для «МК в Питере» в пресс-службе Смольного.

Там отметили, что Единая диспетчерская служба ЖКХ сделает процесс обработки заявок жителей оперативнее. К услугам нового сервиса они смогут прибегать для решения широкого спектра вопросов.

К Единой диспетчерской службе ЖКХ планируется подключить весь город.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.

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