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Участниками студенческой «Вахты памяти» в Волгограде стали более 70 человек

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В Вертячинском сельском поселении Волгоградской области проходит студенческая «Вахта памяти». В мероприятии приняли участие более 70 руководителей и участников поисковых студотрядов из 19 регионов России.
Участниками студенческой «Вахты памяти» в Волгограде стали более 70 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Экспедиция проходит непосредственно на местах ожесточённых боёв в ноябре 1942 — январе 1943 годов. Раскопки ведутся на семи госпитальных захоронениях.

Также запланированы семинары и лекции об особенностях проведения полевых работ на местах Сталинградской битвы.

Организовало акцию «Поисковое движение России» при поддержке Росмолодёжи, Ассоциации студенческих поисковых отрядов и «Поискового движения России» в Волгоградской области.

Ране сообщалось, что в Выборгском районе Ленобласти перезахоронили останки 132 красноармейцев.

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