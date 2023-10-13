Участниками студенческой «Вахты памяти» в Волгограде стали более 70 человек

В Вертячинском сельском поселении Волгоградской области проходит студенческая «Вахта памяти». В мероприятии приняли участие более 70 руководителей и участников поисковых студотрядов из 19 регионов России.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд». Экспедиция проходит непосредственно на местах ожесточённых боёв в ноябре 1942 — январе 1943 годов. Раскопки ведутся на семи госпитальных захоронениях. Также запланированы семинары и лекции об особенностях проведения полевых работ на местах Сталинградской битвы. Организовало акцию «Поисковое движение России» при поддержке Росмолодёжи, Ассоциации студенческих поисковых отрядов и «Поискового движения России» в Волгоградской области. Ране сообщалось, что в Выборгском районе Ленобласти перезахоронили останки 132 красноармейцев.