Большинство петербуржцев заявили, что имеют высшее образование
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Соответствующий опрос провели «Петербургский дневник» и «Единая карта петербуржца».
По словам 15% респондентов, у них есть среднее специальное образование.
По 4% участников исследования заявили, что у них имеется среднее общее или неоконченное высшее образование.
Ранее сообщалось, что 94% россиян помнят имя своего первого классного руководителя, из них 51% считают, что учёба в младшей школе повлияла на их любовь к знаниям и дальнейшие успехи в обучении.