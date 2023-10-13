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Большинство петербуржцев заявили, что имеют высшее образование

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Согласно новому исследованию, 69% жителей Санкт-Петербурга имеют высшее образование.
Большинство петербуржцев заявили, что имеют высшее образование
  • Gettyimages.ru

Соответствующий опрос провели «Петербургский дневник» и «Единая карта петербуржца».

По словам 15% респондентов, у них есть среднее специальное образование.

По 4% участников исследования заявили, что у них имеется среднее общее или неоконченное высшее образование.

Ранее сообщалось, что 94% россиян помнят имя своего первого классного руководителя, из них 51% считают, что учёба в младшей школе повлияла на их любовь к знаниям и дальнейшие успехи в обучении.

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