Большинство петербуржцев заявили, что имеют высшее образование

Согласно новому исследованию, 69% жителей Санкт-Петербурга имеют высшее образование.

Соответствующий опрос провели «Петербургский дневник» и «Единая карта петербуржца».

По словам 15% респондентов, у них есть среднее специальное образование.

По 4% участников исследования заявили, что у них имеется среднее общее или неоконченное высшее образование.

Ранее сообщалось, что 94% россиян помнят имя своего первого классного руководителя, из них 51% считают, что учёба в младшей школе повлияла на их любовь к знаниям и дальнейшие успехи в обучении.