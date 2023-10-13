Узнать больше

Эндокринолог Тананакина связала развитие ожирения с неправильными привычками из детства

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог Наталия Тананакина заявила, что главная причина ожирения — пищевые привычки, усвоенные в детстве.
Эндокринолог Тананакина связала развитие ожирения с неправильными привычками из детства
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она назвала ошибочными такие подходы, как «не выйдешь из-за стола, пока не съешь всё» и «доешь всё до конца — получишь десерт».

Как пояснила эксперт, это учит ребёнка переедать и ассоциировать еду с наградой или утешением.

«Чтобы ребёнок не поправлялся и держал правильный для его возраста вес, родителям нужно следовать нескольким довольно простым, но важным правилам. В первую очередь необходимо самим быть для него хорошим примером: есть здоровую и сбалансированную пищу, избегать переедания и голодания, не критиковать своё тело и не сравнивать его с другими», — сказала Тананакина.

По её словам, также следует уважать индивидуальные потребности детей и не заставлять их есть больше или меньше.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить