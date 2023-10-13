Эндокринолог Тананакина связала развитие ожирения с неправильными привычками из детства

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина заявила, что главная причина ожирения — пищевые привычки, усвоенные в детстве.

В беседе с Life.ru она назвала ошибочными такие подходы, как «не выйдешь из-за стола, пока не съешь всё» и «доешь всё до конца — получишь десерт».

Как пояснила эксперт, это учит ребёнка переедать и ассоциировать еду с наградой или утешением.

«Чтобы ребёнок не поправлялся и держал правильный для его возраста вес, родителям нужно следовать нескольким довольно простым, но важным правилам. В первую очередь необходимо самим быть для него хорошим примером: есть здоровую и сбалансированную пищу, избегать переедания и голодания, не критиковать своё тело и не сравнивать его с другими», — сказала Тананакина.

По её словам, также следует уважать индивидуальные потребности детей и не заставлять их есть больше или меньше.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.