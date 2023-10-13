В Новосибирской области число вакансий выросло более чем на 40% в сентябре

В Новосибирской области количество доступных вакансий увеличилось на 44,7% по итогам сентября в сравнении с показателем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

В целом по стране в сентябре количество вакансий увеличилось на 49,6% по сравнению с прошлогодним показателем. В Сибирском федеральном округе рост вакансий составил 40,4%.

В Новосибирской области рост числа вакантных предложений увеличился в таких сферах, как «Управление персоналом, тренинги» (+88,6%), «Высший и средний менеджмент» (+74,6%) и «Рабочий персонал» (+65,3%).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.