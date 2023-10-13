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«Мисс Россия-2023» Голубева рассказала, что планирует получать образование

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Уроженка Санкт-Петербурга Маргарита Голубева, победительница конкурса «Мисс Россия-2023», рассказала, что после конкурса планирует получать образование.
«Мисс Россия-2023» Голубева рассказала, что планирует получать образование
  • РИА Новости

В модельное агентство Голубева попала случайно в 15 лет, рассказала она в беседе с RuNews24.

В настоящее время победительница конкурса совмещает учёбу на пятом курсе Российской таможенной академии на факультете таможенного дела с учёбой на втором курсе Московского государственного института культуры, где на факультете музыкального искусства получает образование по профилю «эстрадно-джазовое пение».

«Моя деятельность сейчас приняла другой вектор — организация студенческих и молодёжных мероприятий, работа на музыкальных концертах в роли ведущей. Я очень рада, что творчество присутствует во всех сферах моей жизни и даже в работе», — заключила она.

Ранее сообщалось, что на конкурсе Голубева стала обладательницей короны и приза в 1 млн рублей.

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