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Психиатр Баринова: в детском возрасте можно скорректировать задержки в развитии

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Детский врач-психиатр Лада Баринова рассказала, что некоторые особенности психики у детей поддаются коррекции.
Психиатр Баринова: в детском возрасте можно скорректировать задержки в развитии
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Хорошо поддаются корректировке различные задержки, например, речевые, депрессии и тревожные расстройства, поведенческие отклонения и заболевания невротического уровня, поделилась врач в беседе с Тульской службой новостей.

По-другому ситуация обстоит с психотическим уровнем поражения, добавила Баринова.

«Тяжёлые эндогенные заболевания, обусловленные хромосомными и наследственными патологиями, умственная отсталость и шизофрения до конца неизлечимы. Однако в детском возрасте мозг достаточно пластичный, поэтому нежелательную симптоматику легче скорректировать», — резюмировала психиатр.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

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