Психиатр Баринова: в детском возрасте можно скорректировать задержки в развитии

Детский врач-психиатр Лада Баринова рассказала, что некоторые особенности психики у детей поддаются коррекции.

Хорошо поддаются корректировке различные задержки, например, речевые, депрессии и тревожные расстройства, поведенческие отклонения и заболевания невротического уровня, поделилась врач в беседе с Тульской службой новостей.

По-другому ситуация обстоит с психотическим уровнем поражения, добавила Баринова.

«Тяжёлые эндогенные заболевания, обусловленные хромосомными и наследственными патологиями, умственная отсталость и шизофрения до конца неизлечимы. Однако в детском возрасте мозг достаточно пластичный, поэтому нежелательную симптоматику легче скорректировать», — резюмировала психиатр.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.