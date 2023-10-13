Минюст зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго о нормативах биржевых торгов
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ФАС.
«Минюст зарегистрировал изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго о минимальных нормативах продаж топлива на бирже», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, долю продажи бензина увеличили до 15%. Что касается доли продажи дизеля, то она увеличена до 12,5%.
Отмечается, что мера нацелена на стабилизацию цен на топливо в России.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что правительству России необходимо действовать превентивно, чтобы ситуация на внутреннем топливном рынке не приобретала острый характер.