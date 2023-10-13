Минюст зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго о нормативах биржевых торгов

Министерство юстиции России зарегистрировало изменения в совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Министерства энергетики о минимальных нормативах продаж топлива на бирже.

Об этом информирует пресс-служба ФАС.

«Минюст зарегистрировал изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго о минимальных нормативах продаж топлива на бирже», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, долю продажи бензина увеличили до 15%. Что касается доли продажи дизеля, то она увеличена до 12,5%.

Отмечается, что мера нацелена на стабилизацию цен на топливо в России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что правительству России необходимо действовать превентивно, чтобы ситуация на внутреннем топливном рынке не приобретала острый характер.