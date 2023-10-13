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Регионы УрФО увеличили объёмы ввода жилья в текущем году

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Регионы Уральского федерального округа (УрФО) в текущем году увеличили объёмы жилой застройки на 6,7% по сравнению с 2022 годом.
Регионы УрФО увеличили объёмы ввода жилья в текущем году
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на официальный сайт полномочного представителя президента в округе Владимира Якушева.

По его словам, за девять месяцев текущего года введено 77% от объёмов прошлого года — 6,5 млн кв. м (на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Всего в этом году планируется ввести 8,5 млн кв. м, сказано в тексте сообщения.

Полпред отметил, что нацпроекты реализуют в срок, а работы по программе сокращения непригодного для проживания жилого фонда идут с большим опережением. С 2019 года в УрФО расселено более 2 млн кв. м аварийного жилья.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

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