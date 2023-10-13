В Челябинской области трамвай сбил 15-летнего велосипедиста

В Златоусте Челябинской области госпитализировали 15-летнего велосипедиста после того, как его сбил трамвай.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД города.

«Водитель трамвая совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался справа налево по направлению движения трамвая. В результате ДТП 15-летний велосипедист получил телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл в тёмное время суток.

Все обстоятельства уточняются.

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