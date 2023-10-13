В Челябинской области трамвай сбил 15-летнего велосипедиста
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД города.
«Водитель трамвая совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался справа налево по направлению движения трамвая. В результате ДТП 15-летний велосипедист получил телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошёл в тёмное время суток.
Все обстоятельства уточняются.
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