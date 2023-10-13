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В Свердловской области введут новые меры поддержки внутреннего туризма

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В Свердловской области рассказали о региональных мерах поддержки в сфере внутреннего туризма, призванных создать благоприятную среду для туристических компаний и повысить качество услуг.
В Свердловской области введут новые меры поддержки внутреннего туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на департамент информполитики региона.

Замглавы региона Алексей Шмыков заявил, что в число мер войдут продление действия налогового вычета по налогу на прибыль с включением в список льготников представителей сферы туризма, а также льгота по налогу на имущество для санаторно-курортных и других организаций.

Новые меры в том числе предполагают освобождение компаний от оплаты налога на имущество в отношении туристических объектов, введённых в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года, снижение размера потенциальных доходов при использовании патентной деятельности на 14 видов туристической деятельности и освобождение от транспортного налога.

Поправки в ближайшее время рассмотрит законодательное собрание Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Крыму рассказали о планах увеличить турпоток в 3,5 раза до 2030 года

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