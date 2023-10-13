В Свердловской области введут новые меры поддержки внутреннего туризма
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на департамент информполитики региона.
Замглавы региона Алексей Шмыков заявил, что в число мер войдут продление действия налогового вычета по налогу на прибыль с включением в список льготников представителей сферы туризма, а также льгота по налогу на имущество для санаторно-курортных и других организаций.
Новые меры в том числе предполагают освобождение компаний от оплаты налога на имущество в отношении туристических объектов, введённых в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года, снижение размера потенциальных доходов при использовании патентной деятельности на 14 видов туристической деятельности и освобождение от транспортного налога.
Поправки в ближайшее время рассмотрит законодательное собрание Свердловской области.
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