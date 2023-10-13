Врач Бирюкова: отёк и боль в ноге могут быть признаками тромбоза

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова перечислила первые симптомы тромбоза.

Развитие тромбоза может сопровождаться определёнными симптомами, такими как отёк стопы, голени или всей ноги с одной стороны, поделилась врач в разговоре с газетой «Известия».

Также пациенты могут жаловаться на боль в поражённой ноге, начинающуюся обычно в икрах, сильную пульсирующую боль в ступне, лодыжке, под коленом, в бедре.

Такое состояние может сопровождаться локальным повышением температуры кожи в поражённой области, покраснением или посинением кожи, припухлостью, ощущением уплотнения вен, болезненностью при прикосновении.

Ранняя диагностика и своевременное лечение тромбоза являются важными шагами для предотвращения его осложнений, подчеркнула Бирюкова.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.