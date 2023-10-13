Путин поздравил бойцов 78-й зенитной ракетной бригады со званием «гвардейская»

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 78-й гвардейской зенитной ракетной бригады российской армии с присвоением звания «гвардейская».

В опубликованной на сайте Кремля телеграмме он отметил отвагу, самоотверженность и профессионализм во время выполнения задач специальной военной операции.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — добавил глава государства.

Путин также пожелал военнослужащим бригады крепкого здоровья и успехов.

Ранее сообщалось, что президент присвоил 78-й зенитной ракетной бригаде звание «гвардейская».