Путин поздравил бойцов 78-й зенитной ракетной бригады со званием «гвардейская»
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В опубликованной на сайте Кремля телеграмме он отметил отвагу, самоотверженность и профессионализм во время выполнения задач специальной военной операции.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — добавил глава государства.
Путин также пожелал военнослужащим бригады крепкого здоровья и успехов.
Ранее сообщалось, что президент присвоил 78-й зенитной ракетной бригаде звание «гвардейская».