В Перово построят дом по программе реновации
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Согласно проекту, в новостройке будет 80 однокомнатных, 200 двухкомнатных и 80 трёхкомнатных квартир. В жилых помещениях будет выполнена отделка и установлено всё необходимое оборудование и техника в соответствии со стандартами реновации.
«Запланировано устройство проездов и тротуаров, формирование системы наружного освещения, оборудование площадок для детских игр, спортивных занятий и отдыха», — сообщила Яковлева.
Также предусмотрена подземная парковка.