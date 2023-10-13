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В Перово построят дом по программе реновации

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Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала о планах строительства дома в Восточном округе Москвы по программе реновации. Проект уже прошёл согласование.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Согласно проекту, в новостройке будет 80 однокомнатных, 200 двухкомнатных и 80 трёхкомнатных квартир. В жилых помещениях будет выполнена отделка и установлено всё необходимое оборудование и техника в соответствии со стандартами реновации.

«Запланировано устройство проездов и тротуаров, формирование системы наружного освещения, оборудование площадок для детских игр, спортивных занятий и отдыха», — сообщила Яковлева.

Также предусмотрена подземная парковка.

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