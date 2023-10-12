Офтальмолог Левина рассказала о влиянии гаджетов на развитие близорукости

Офтальмолог Мария Левина рассказала о причинах развития близорукости.

«Очень важна среда. Гаджеты и работа на близком расстоянии. Никогда в своей истории люди не были так много времени заняты на близком расстоянии. Смартфоны — очень сильная нагрузка на глаза. Планшеты, персональные компьютеры, все варианты гаджетов — это сумасшедшая нагрузка на зрение», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, после чтения с гаджета необходимо давать себе время на отдых. Также рекомендуется установить комфортную яркость экрана.

Со своей стороны, врач-офтальмолог, микрохирург Татьяна Шилова в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что не стоит устанавливать на дисплее слишком мелкий шрифт.

«Гимнастика, действительно, полезна — она улучшает кровоток в области глаз, и это помогает избавиться от сухости, а также снимает мышечное напряжение, что тоже хорошо и даже снижает частоту головных болей. Именно поэтому, кстати, и возникает ощущение, что зрение улучшается», — отметила она.

Ранее врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач — лазерный хирург «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Светлана Миргородская перечислила распространённые повседневные привычки, из-за которых ухудшается зрение.