В Союзе торговых центров рассказали о трансформации ТЦ для привлечения аудитории

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева рассказала о трансформации отечественных ТЦ для привлечения аудитории.

«Процесс трансформации начался, всё меньше площадей будет отведено под одежду, больше — на еду и развлечения. Некоторые торговые центры уже хотели сделать хаб для маркетплейсов, чтобы был целый коридор из примерочных и разные компании», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, ещё одним хорошим примером является сотрудничество, например, с телеканалами.

«Телеканалы проводят фан-встречи в торговых центрах, рассказывают о премьерах. Это хороший способ привлечь аудиторию в торговые центры», — добавила Кермедчиева.

Ранее новое исследование показало, что в текущем году совершать покупки на распродаже «чёрная пятница» планирует каждый второй россиянин (50%) против 43% в прошлом году.