Собянин: Москве необходимо добиться перехода на электромобили

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице необходимо добиться перехода на электромобили. По его словам, это приоритетная задача.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«И как мы решили вопрос, связанный с электробусами, поставили себе задачу полностью перейти на электробусы, так мы себе поставим задачу, чтобы в какой-то приемлемой перспективе большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими», — сказал Собянин в рамках Российской энергетической недели.

Как отметил мэр, в настоящее время в Москве насчитывается около 3,5 тыс. зарядок.

«Мы поставили себе задачу в ближайшие годы поставить тысячу зарядок общественных», — заключил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что развитие энергосистемы в столице позволило снизить уровень выбросов в окружающую среду в два раза за десять лет.