В Подмосковье пассажиры приобрели 56 тысяч карт «Стрелка» с начала года

В Московской области с начала 2023 года пассажиры купили около 56 тыс. карт «Стрелка».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра транспорта региона Алексея Гержика.

«С июня прошлого года перевозчики Московской области больше не принимают оплату проезда наличными средствами или банковским переводом», — заявил Гержик.

Весь общественный транспорт области имеет валидаторы. Для пассажиров также предусмотрена система лояльности при оплате проезда.

Ранее сообщалось, что в Москву поставили более 200 новых электробусов в 2023 году.