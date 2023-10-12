Воробьёв назвал смерть Дмитрия Жарикова тяжелейшей утратой для Подмосковья

На Лемешовском кладбище прошла церемония прощания с главой городского округа Подольск Дмитрием Жариковым.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня для всех нас очень тяжёлый день — мы здесь для того, чтобы проводить в последний путь Дмитрия Вячеславовича. Хочу выразить соболезнования от себя и от всей нашей команды», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, это тяжелейшая утрата для Подмосковья.

Жариков был уроженцем Тульской области. С 1997 по 2007 год работал в военной прокуратуре, до 2009-го руководил военным следственным отделом Подольского гарнизона, затем перешёл в администрацию Подольска, где работал на руководящих должностях.

В январе 2022 года занял должность замглавы администрации городского округа Подольск. Пост главы округа занимал с 9 марта 2022 года.