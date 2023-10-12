В аэропорту ХМАО оштрафовали двух пассажиров за дебош в самолёте

В аэропорту Нижневартовска оштрафовали двух пассажиров, устроивших дебош на борту самолёта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт УТ МВД России по УрФО.

«Сотрудники транспортной полиции задержали 34-летнего жителя Краснодарского края и 36-летнего уроженца Республики Калмыкия. Задержанные пассажиры на борту самолёта при посадке на места вступили в конфликт, после чего начали громко выражаться грубой нецензурной бранью», — заявили в ведомстве.

На замечания бортпроводников пассажиры не реагировали. После посадки их доставили в линейный пункт полиции и оштрафовали по статье о мелком хулиганстве.

В сентябре сообщалось, что против жителя Хабаровска возбудили дело после дебоша в аэропорту Екатеринбурга.