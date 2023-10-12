В аэропорту ХМАО оштрафовали двух пассажиров за дебош в самолёте
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт УТ МВД России по УрФО.
«Сотрудники транспортной полиции задержали 34-летнего жителя Краснодарского края и 36-летнего уроженца Республики Калмыкия. Задержанные пассажиры на борту самолёта при посадке на места вступили в конфликт, после чего начали громко выражаться грубой нецензурной бранью», — заявили в ведомстве.
На замечания бортпроводников пассажиры не реагировали. После посадки их доставили в линейный пункт полиции и оштрафовали по статье о мелком хулиганстве.
В сентябре сообщалось, что против жителя Хабаровска возбудили дело после дебоша в аэропорту Екатеринбурга.