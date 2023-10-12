Кабмин направит 60 млрд рублей на ускоренное возведение автодорожных объектов

Российское правительство направит около 60 млрд рублей на ускоренное финансирование строительства автодорожной инфраструктуры в регионах страны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Во время заседания правительства он отметил, что возведение этих объектов имеет особое значение для социально-экономического развития областей. По словам Мишустина, инфраструктура поможет сделать города более комфортными и удобными.

Он назвал проекты, на которые выделяются средства.

«В их числе: реконструкция моста в Орле, возведение нового выезда из Уфы, сооружение обходов Калининграда, Волгограда, Хасавюрта и Набережных Челнов, строительство объектов на трассе М-12 до Екатеринбурга», — говорится в Telegram-канале российского правительства.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил 500 млн рублей на поддержку разработки новых технологий.