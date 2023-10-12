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В Тульской области заработало мобильное приложение «Мой рецепт»

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В Тульской области запустили бесплатное мобильное приложение для электронных рецептов «Мой рецепт».
В Тульской области заработало мобильное приложение «Мой рецепт»
  • Gettyimages.ru
  • © Georgijevic

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Теперь жители смогут получать препараты по QR-коду, а также бронировать лекарства по выгодной цене.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с телеканалом «360» объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале «Госуслуги» с 1 октября, — это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.

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