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Ревматолог Насонов: инфекции могут играть роль в развитии артрита

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Научный руководитель НИИ ревматологии им. Насоновой, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», академик РАН, профессор Евгений Насонов заявил, что артриты — это группа так называемых аутоиммунных заболеваний.
Ревматолог Насонов: инфекции могут играть роль в развитии артрита
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Prezant

«Почему они возникают, неизвестно. Мы предполагаем, что свою роль в развитии заболеваний могут играть инфекции, — в том числе COVID-19 может индуцировать развитие артрита. Но вообще факторов множество: это и чрезмерная нагрузка на суставы, травмы, курение, ожирение, дефицит витамина D», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, свою роль играют и генетические факторы.

Со своей стороны, врач — травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Евгений Гончаров в беседе с Life.ru отметил, что операции по замене суставов бывают разные, и чаще всего меняют коленный сустав.

«Показания к каждой из данных операций — они свои, здесь уже должен разбираться специалист в каждом отдельно взятом случае. Но тем не менее не обойтись без замены сустава можно только при переломе шейки бедра», — считает эксперт.

Ранее врач-ревматолог ЦКБ РЖД-Медицина Вера Шишкина рассказала, чем артрит отличается от артроза.

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