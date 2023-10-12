Кузнецова рассказала о законопроектах по поддержке многодетности

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в настоящее время в разработке находится три пакета законопроектов о поддержке многодетности.

«Единый статус для многодетных семей необходим. Кроме того, нельзя забывать о молодой семье, без которой не будет многодетной. Среди предложений — законодательно определить, что такое «студенческая семья», а также меры по повышению эффективности действующих госпрограмм», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в течение двух последних лет Госдума продолжает решать актуальные вопросы, среди которых защита семьи.

«Моей приоритетной сферой является защита семей с детьми, традиционных ценностей, воспитание детей в духе патриотизма. Удалось принять законы, которые долгое время обсуждались родительским сообществом, экспертами. Например, о запрете суррогатного материнства, ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — отметила Кузнецова.

Она напомнила, что также создана рабочая группа по вопросам обеспечения жильём детей-сирот.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области более 120 тыс. семей начали использовать средства материнского капитала.