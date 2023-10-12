Узнать больше

В России в сентябре запустили максимальное с начала года число жилищных проектов

Короткая ссылка
Российские застройщики осенью запустили максимальное с начала года количество жилищных проектов. Наиболее значительный месячный объём в текущем году был достигнут в сентябре — 4,5 млн кв. м, это на 15% больше, чем в такой же период годом ранее. Наряду с этим, аналитики отмечают расширение географии запусков.
В России в сентябре запустили максимальное с начала года число жилищных проектов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра ДОМ.РФ.

По итогам девяти месяцев запущено строительство почти 33 млн кв. м жилья, что превышает уровень за аналогичный период в предыдущие два года (+14% по итогам девяти месяцев в 2022-м и +5% — в 2021-м).

«В январе-сентябре рост произошёл за счёт регионов, которые не входят в топ-10 по объёму строящегося жилья: запущено 16,6 млн кв. м, что на 35% превышает результаты девяти месяцев 2022 года», — прокомментировал руководитель аналитического центра Михаил Гольдберг.

Он также отметил, что ситуация, когда вне десяти крупнейших «строящихся» регионов запущено больше новых проектов, чем в топ-10, наблюдается впервые.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить