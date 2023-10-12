Столичные компании разработали устройство для безопасной перевозки вакцин
Об этом сообщает НСН.
Авторы разработки — производитель электронного оборудования «АТБ Электроника» и разработчик программного обеспечения в сфере интернета вещей «Комнэт».
«Разработка выполнена в виде компактного устройства, которое монтируется на контейнер перевозки грузов с целью отслеживания ключевых параметров. Речь идёт о качестве хранения и транспортировки препаратов», — отметил Ефимов.
Технические характеристики трекера позволяют расширить его функционал.
Ранее сообщалось, что специалисты лаборатории управляемых бионических систем Сеченовского университета представили инновационную разработку — искусственные мышцы.