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Столичные компании разработали устройство для безопасной перевозки вакцин

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Две московские компании разработали устройство, позволяющее повысить безопасность перевозки вакцин, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Столичные компании разработали устройство для безопасной перевозки вакцин

Об этом сообщает НСН.

Авторы разработки — производитель электронного оборудования «АТБ Электроника» и разработчик программного обеспечения в сфере интернета вещей «Комнэт».

«Разработка выполнена в виде компактного устройства, которое монтируется на контейнер перевозки грузов с целью отслеживания ключевых параметров. Речь идёт о качестве хранения и транспортировки препаратов», — отметил Ефимов.

Технические характеристики трекера позволяют расширить его функционал.

Ранее сообщалось, что специалисты лаборатории управляемых бионических систем Сеченовского университета представили инновационную разработку — искусственные мышцы.

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