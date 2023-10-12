Столичные компании разработали устройство для безопасной перевозки вакцин

Две московские компании разработали устройство, позволяющее повысить безопасность перевозки вакцин, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН. Авторы разработки — производитель электронного оборудования «АТБ Электроника» и разработчик программного обеспечения в сфере интернета вещей «Комнэт». «Разработка выполнена в виде компактного устройства, которое монтируется на контейнер перевозки грузов с целью отслеживания ключевых параметров. Речь идёт о качестве хранения и транспортировки препаратов», — отметил Ефимов. Технические характеристики трекера позволяют расширить его функционал. Ранее сообщалось, что специалисты лаборатории управляемых бионических систем Сеченовского университета представили инновационную разработку — искусственные мышцы.