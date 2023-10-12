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Врач Новиков: хронический стресс может стать причиной кардионевроза

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Врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков рассказал, как проявляется кардионевроз.
Врач Новиков: хронический стресс может стать причиной кардионевроза
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Кардионевроз — распространённое состояние, связанное с нарушением функций работы сердца и нервной системы, может развиться на фоне длительного стресса, тревоги, поделился специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

К группе риска относятся пациенты с генетической предрасположенностью к хроническому стрессу и сердечно-сосудистым заболеваниям, отметил Новиков.

В ряду наиболее часто встречающихся симптомов врач назвал боли в груди — острые, сжимающие или жгущие, неравномерный ритм сердца (быстрый или неуправляемый пульс), затруднённое дыхание или ощущение удушья.

Также признаками сердечной патологии являются головокружение, слабость, потеря равновесия, панические атаки, гипервозбудимость.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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