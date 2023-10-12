Врач Новиков: хронический стресс может стать причиной кардионевроза

Врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков рассказал, как проявляется кардионевроз.

Кардионевроз — распространённое состояние, связанное с нарушением функций работы сердца и нервной системы, может развиться на фоне длительного стресса, тревоги, поделился специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

К группе риска относятся пациенты с генетической предрасположенностью к хроническому стрессу и сердечно-сосудистым заболеваниям, отметил Новиков.

В ряду наиболее часто встречающихся симптомов врач назвал боли в груди — острые, сжимающие или жгущие, неравномерный ритм сердца (быстрый или неуправляемый пульс), затруднённое дыхание или ощущение удушья.

Также признаками сердечной патологии являются головокружение, слабость, потеря равновесия, панические атаки, гипервозбудимость.

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