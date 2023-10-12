В Москве стартовал приём заявок на гранты для участников МИК
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».
«С начала года 320 предприятий уже воспользовались грантами на развитие производства. Общий размер финансирования превысил 1,2 млрд рублей», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Участники МИК смогут получить от города до 30 млн рублей в год.
В то же время стало известно, что в Крыму поддержат 20 рыболовецких компаний. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов, передаёт «Крым 24» со ссылкой на его Telegram-канал.
«Принято решение о поддержке 20 крымских рыболовецких компаний, которые несут убытки в связи со сложившейся ситуацией. На эти цели будет выделено 63 млн рублей», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что три проекта из Курганской области получили гранты Президентского фонда культурных инициатив на общую сумму 3,3 млн рублей.