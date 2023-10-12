В Москве стартовал приём заявок на гранты для участников МИК

В Москве объявили старт третьего этапа приёма заявок на гранты для участников Московского инновационного кластера (МИК) в сферах науки, промышленности и информационных технологий.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

«С начала года 320 предприятий уже воспользовались грантами на развитие производства. Общий размер финансирования превысил 1,2 млрд рублей», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники МИК смогут получить от города до 30 млн рублей в год.

В то же время стало известно, что в Крыму поддержат 20 рыболовецких компаний. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов, передаёт «Крым 24» со ссылкой на его Telegram-канал.

«Принято решение о поддержке 20 крымских рыболовецких компаний, которые несут убытки в связи со сложившейся ситуацией. На эти цели будет выделено 63 млн рублей», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что три проекта из Курганской области получили гранты Президентского фонда культурных инициатив на общую сумму 3,3 млн рублей.